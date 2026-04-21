Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, son dönemde hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

2010 yılında Yağmur Sarıoğlu ile evlenen Sarıoğlu çiftinin Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuğu bulunuyor.

ALDATMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz yıl ortaya atılan iddialarda, Sabri Sarıoğlu’nun eşini aldattığı öne sürüldü. İddiaların devamında, Sarıoğlu’nun ilişki yaşadığı ileri sürülen kadının hamile kaldığı ve kürtaj süreci nedeniyle aile içinde ciddi bir kriz yaşandığı belirtildi.

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Geçtiğimiz hafta ise Lara Aslan isimli bir kadın, eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği Sabri Sarıoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aslan, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti.

Bu iddialara karşılık Sarıoğlu, sert bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti. Ünlü isim, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tüm bu gelişmelerin ardından Sabri Sarıoğlu, evliliğinde herhangi bir sorun olmadığı yönünde mesaj verdi. Çift, evliliklerinin 16’ncı yılını kutladı.

Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımında, "20.04.2026. Evliliğimizin 16'ncı yıl dönümü kutlu olsun. 23 yıllık birliktelikte beraber büyüdük, güçlendik, her şeye rağmen yan yana kaldık. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin" ifadelerini kullandı.