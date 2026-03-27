Birleşik Krallık’ın en önemli mühendislik miraslarından biri olan ve inşa edildiği dönemde dünyanın en uzun köprüsü unvanını taşıyan Menai Asma Köprüsü, açılışının üzerinden geçen yaklaşık iki asra rağmen hem ulaşım hem de tarih açısından kritik rolünü sürdürüyor.

EN UZUN ASMA KÖPRÜ

Kuzey Galler ana karasını Anglesey Adası’na bağlayan yapının temelleri 1819 yılında atıldı. Mühendis Thomas Telford tarafından tasarlanan köprü, 1826 yılında trafiğe açıldı. Yapı, 1883 yılında Brooklyn Köprüsü inşa edilene kadar "dünyanın en uzun asma köprüsü" unvanını elinde bulundurdu.

Köprünün inşa süreci, 1800 yılında Büyük Britanya ve İrlanda krallıklarını birleştiren Birlik Yasası (Act of Union) sonrası hız kazandı. Projenin temel amacı, Londra ile İrlanda’ya giden posta ve yolcu gemilerinin ana limanı olan Holyhead arasındaki kara yolu bağlantısını güçlendirmek ve o dönemde oldukça tehlikeli kabul edilen feribot geçişlerine güvenli bir alternatif sunmaktı.

DEVASA BİR GÖRSEL OLAY NİTELİĞİ TAŞIYOR

417 metre (1.368 fit) uzunluğundaki yapı, dünya genelinde inşa edilen ilk asma yol köprüsü olma özelliğini taşıyor. Emekli inşaat mühendisi William Day, köprünün inşa edildiği dönem için "çığır açıcı" bir mühendislik harikası olduğunu ifade ederken; CNN Travel'a konuşan yerel kaynaklar, yapının o dönemdeki halk için devasa bir görsel olay niteliği taşıdığını belirtti.