ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan iki diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni bölümleri merakla beklenen yapımların yayın akışında yer almaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

KURULUŞ ORHAN'A BİR HAFTA DAHA ARA

Kanalın sevilen dizilerinden A.B.İ ve Kuruluş Orhan, bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da ekrana gelmeyecek. Özellikle son bölümüyle izleyiciyi merakta bırakan Kuruluş Orhan’ın yeni bölüm tarihi değişti.

Yayın akışındaki bu değişikliğin nedeni ise Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları oldu.

A.B.İ DİZİSİ DE YOK

Önümüzdeki hafta boyunca oynanacak maçlar nedeniyle prime time kuşağı futbola ayrılırken, dizilerin yeni bölümleri geçici olarak ertelendi.

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından dizilerin yeniden ekrana dönmesi bekleniyor.

Konyaspor - Fenerbahçe 21 Nisan Salı 20:30'da

Galatasaray - Gençlerbirliği 22 Nisan Çarşamba 20:30'da

Beşiktaş - Alanyaspor 23 Nisan Perşembe 20:45'te

Yayın akışında herhangi bir değişiklik yaşanmaması durumunda A.B.İ dizisi 21 Nisan'da, Kuruluş Orhan dizisi ise 23 Nisan'da ekrana gelmeyecek. Dizilerin yeni bölümlerinin Nisan'ın son haftasında ekrana gelmesi planlanıyor.

KURULUŞ ORHAN DÜN YAYINLANMADI

Kuruluş Orhan 15 Nisan'da yeni bölümüyle ekrana gelmemişti, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Dizilerin Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısından dolayı ertelendiği iddia edilmişti.