Tokat’ta yaşayan emekli iki arkadaşın hobi olarak başladığı fide üretimi, yıllar içinde büyük bir işletmeye dönüştü. Ahmet Yılmaz ile Muhterem Çağatay, yaklaşık 15 yıl önce fabrikadan emekli olduktan sonra tarıma yönelmeye karar verdi.

İlk olarak Tokat-Turhal kara yolu üzerinde, havalimanı yakınlarında bulunan 40 metrekarelik küçük bir serada fide yetiştirmeye başlayan ikili, bugün yoğun siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Yaklaşık 45 farklı fide çeşidi ürettiklerini belirten Yılmaz, kullandıkları tohumların tamamen yerli olduğunu söyledi. “Yabancı menşeli tohumlarımız yoktur. 15 yıldır bu sektördeyiz. Domates çeşitleri, biber çeşitleri, patlıcan çeşitlerimiz var. Sadece yurt içine gönderiyoruz fidelerimizi. Özellikle Tokat yöresine. Diğer illerden de bize ulaşıyorlar, satışımız mevcut. Geçen sene 30 ile fide göndermişizdir. Biz direkt üretimden satıyoruz” ifadelerini kullandı.

"YILDA 1 İLA 1,5 MİLYON SATIYORUZ"

Ürettikleri fidelerin ata tohumlarına oldukça yakın olduğunu dile getiren Yılmaz, vatandaşların bu fidelerden kendi tohumlarını elde edip yeniden üretim yapabileceğini şu sözlerle anlattı: “Bu fidelerden kendiniz tohumları alarak büyütebilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Şu an taban fiyatı 7,5 lira. Hibrit dediğimiz gruplar, sırık domates, F1 olan patlıcanlar, dolma biberin fidesinin tane satışımız 15 lira. Biz ürettiğimizi bu bölgeye yetiştiremiyoruz. Yılda 1 ila 1,5 milyon fide satıyoruz. Tarım Bakanlığı onaylı tohumlardan fidelerimizi üretiyoruz. Yabancı menşeli tohum kullanmıyoruz. Bu bölgede ülkemize ait tohumları kullanıyoruz. Tokat içinde bu bölgeye uygun olan tohumları kullanıyoruz."

Küçük bir sera ile çıktıkları yolculuğun bugün 4 bin metrekarelik üretim alanına ulaştığını söyleyen Yılmaz, başarılarının kendilerini bile şaşırttığını ifade etti. Yılmaz, “Arkadaşım Muhterem Çağatay ile beraber küçük bir sera yaptık. Bununla başladık. Bugün üretim safhasında 4 bin metrekare seramız var. Bugünlere geleceğimiz aklımızdan bile geçmiyordu ama çalışmak bizi öyle bir yere getirdi ki bugün fide üretim işletmemiz oldu. Bundan dolayı da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.