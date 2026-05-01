Olay, önceki gece saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’ta bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre Ecevit Cankurt ile Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Serap Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt, polis ekiplerinin takibi sonucu kıstırıldığı noktada yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vurdu.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Cankurt, bu sabah yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.