Konkordato sürecindeki Yazgan Şarapçılık’ın İzmir Kemalpaşa’daki bağ ve tarım arazileri icradan satış listesine girdi. Toplam değeri yaklaşık 87 milyon lira olan taşınmazlar için haziran ayında açık artırma yapılacak.

MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Türkiye şarap sektörünün köklü markalarından Yazgan Şarapçılık’ta mali kriz derinleşiyor. Daha önce Bornova’daki üretim tesisinin satışa çıkarıldığı şirketin şimdi de Kemalpaşa’daki bağ ve tarım arazileri satış listesine alındı.

İzmir Defterdarlığı ile Kemalpaşa Vergi Dairesi tarafından yürütülen süreç kapsamında Ulucak bölgesindeki 5 ayrı bağ ve tarla açık artırmayla satışa sunulacak.

87 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Satışa çıkarılan taşınmazların değerlerinin 5 milyon lira ile 45 milyon lira arasında değiştiği, toplam rayiç bedelin ise yaklaşık 87 milyon lirayı bulduğu belirtildi. En büyük bağın 6 bin 415 metrekare büyüklüğünde olduğu ve tek başına 45 milyon lira değer biçildiği öğrenildi.

Açık artırmanın 17 Haziran’da İzmir Defterdarlığı’nda yapılması planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN İLKİYDİ

1905 yılına uzanan geçmişiyle Türkiye’nin ilk özel şarap markalarından biri olarak gösterilen şirket, son yıllarda artan maliyetler, vergi yükü ve finansman sorunları nedeniyle konkordato sürecine girmişti.

Bornova’daki üretim tesisinin de geçtiğimiz yıl SGK borçları ve kamu alacakları nedeniyle satışa çıkarıldığı belirtilmişti.