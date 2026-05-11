Çinli otomotiv üreticisi Chery ile Japon otomotiv aksesuar devi Autobacs Seven, Japonya pazarına yönelik yeni bir elektrikli araç markası kurmak için güçlerini birleştirdi. İki şirketin ortak girişimi kapsamında geliştirilecek araçların 2027 yılından itibaren Japonya’da satışa sunulması planlanıyor.

YENİ MARKA İÇİN ULUSLARARASI ORTAKLIK

Nikkei Asia’nın aktardığı bilgilere göre taraflar, proje için Singapur merkezli bir ortak girişim şirketi oluşturdu. Ortaklığa Çin devlet destekli Jiangsu Yueda Automobile Group, batarya üreticisi Gotion High-Tech ve Japon ekipman üreticisi Anest Iwata da yatırımcı olarak katıldı.

Kurulacak yeni marka, doğrudan Japon tüketicisini hedefleyecek ve elektrikli araç pazarında uygun fiyatlı modellerle rekabet etmeyi amaçlayacak.

CHERY TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Yeni nesil elektrikli araçlarda, Chery’nin Çin pazarı için geliştirdiği platform ve teknolojiler kullanılacak. Araçların gelişmiş sürücü destek sistemleriyle donatılması planlanırken, fiyatların geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek seviyede tutulması hedefleniyor.

Son yıllarda Avrupa ve Güneydoğu Asya pazarlarında büyümesini hızlandıran Chery, özellikle rekabetçi fiyat politikası ve yüksek donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

4 MODEL GELİYOR

Ortak girişimin yol haritasına göre 2029 yılına kadar toplam dört farklı modelin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şirketler yalnızca Japonya’yla sınırlı kalmayıp ilerleyen dönemde farklı ülkelere açılma seçeneğini de değerlendiriyor.

Araçların üretimi ilk aşamada Çin’de, Yueda Automobile tesislerinde gerçekleştirilecek. Japonya’da üretim için ise 2030 sonrası dönem hedefleniyor.

AUTOBACS ELEKTRİKLİ ARAÇ ALANINDA BÜYÜYOR

Dünya genelinde yaklaşık 1.200 mağazası bulunan Autobacs, otomotiv aksesuarlarının yanı sıra ikinci el araç satışında da faaliyet gösteriyor. Şirket son dönemde iş modelini genişleterek Çinli BYD ve Güney Koreli Hyundai Motor gibi üreticilerin yeni araç satışlarına da yöneldi.