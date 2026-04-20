Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ederken, projenin tamamlanmasına sayılı zaman kaldı. Bursa’yı Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya ve Sivas gibi önemli merkezlere bağlayacak hat sayesinde şehirler arası ulaşımda büyük kolaylık sağlanması hedefleniyor.
TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK
Elektrik sistemlerine yönelik çalışmaların önümüzdeki aylarda devreye alınması beklenirken, Temmuz ayı itibarıyla test sürüşlerinin başlayacak. Hattın yıl sonuna doğru hizmete açılması bekleniyor. Hattın tamamlanmasıyla birlikte şehirler arası ulaşım sürelerinde ciddi düşüşler yaşanacak. Planlanan yeni süreler ise şöyle:
Ankara – Bursa: 2 saat 15 dakika
İstanbul – Bursa: 2 saat 15 dakika
Bursa – Eskişehir: 1 saat