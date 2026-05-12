Viktorya döneminde, 1883 yılında inşa edilen tüneller, Bangor ve Bethesda kentlerini birbirine bağlayan demiryolu projesinin bir parçası olarak kayalara oyulmuştu. Dinamit kullanılarak gerçekleştirilen inşaat sürecinde iki işçinin hayatını kaybettiği tarihi kayıtlarda yer almaktadır. 1884 yılında hizmete giren hat, 20. yüzyılın başlarında günde ortalama 16 trenin geçiş yaptığı yoğun bir ulaşım rotası olarak kullanıldı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI KULLANIMI DURDURULDU

Demiryolu hattı, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından otobüs taşımacılığının yaygınlaşmasıyla popülaritesini kaybetti. Yolcu sayısının azalması nedeniyle son tren seferleri 1950'li yıllarda yapıldı ve hat 1963 yılında tamamen kapatıldı. 50 yılı aşkın süre boyunca atıl durumda kalan tünellerin kapalı olması, bölgedeki yayaların ve bisikletlilerin yoğun trafiğe sahip otoyolları kullanmak zorunda kalmasına neden oldu.

275 METRELİK "KARANLIK TÜNEL" YENİDEN AÇILDI

Yıllık yaklaşık 100 bin ziyaretçi çeken Lon Las Ogwen Yürüyüş Yolu üzerindeki aksaklıkları gidermek amacıyla Galler Hükümeti ve Gwynedd Konseyi, tünellerin restorasyonu için ortak bütçe ayırdı. Restorasyon projesi kapsamında, 25 metre uzunluğundaki kısa tünel ile "Tinal Tivill" (Karanlık Tünel) olarak bilinen 275 metre uzunluğundaki ana tünel onarıldı.

2017 yılında tamamlanan dört aylık yoğun çalışma programının ardından tüneller ulaşıma açıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte bisikletçiler ve yürüyüşçüler, ana yolu kullanmak zorunda kalmadan Tregarth ve Bethesda köyleri arasında seyahat etme imkânına kavuştu. Güzergâh, bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla tamamen doğal kırsal alan içerisinden geçen bir rota olarak tasarlandı.