Fransa’da Türk mutfağına yönelik ilgi, klasik döner ve kebap alışkanlığının dışına çıkarak yeni bir boyuta taşındı. Türkiye’nin ikonik sokak lezzetlerinden olan tantuni ve ıslak hamburger, Fransız tüketiciler arasında yoğun talep görerek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Fransızların "street-food" (sokak yemeği) alışkanlıklarına giren bu iki lezzet, Türkiye’deki orijinal tariflerine sadık kalınarak sunuluyor:

GECE SAATLERİNDE YOĞUN İLGİ

Özellikle akşam ve gece saatlerinde açık olan satış noktaları, Türk sokak lezzetlerini denemek isteyen yerel halk kuyruk oluşturuyor. Türkiye’deki 1970’li yılların tezgah kültüründen esinlenilen bu konsept, Fransız tüketiciler için hem ekonomik hem de hızlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

POPÜLARİTESİ ARTIYOR

Yatırımcılar ve gastronomi uzmanları, Türk mutfağının yurt dışındaki algısının "kebap" sınırlarını aştığını belirtti. Islak hamburgerin yaklaşık 4,50 Euro bandındaki erişilebilir fiyatı ve tantuninin hızlı tüketim yapısı, bu ürünlerin Fransa’daki popülaritesini artıran temel unsurlar arasında yer alıyor.