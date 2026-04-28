Kral III. Charles ve Donald Trump arasındaki diplomatik ilişkiler, yeni bir soy ağacı araştırmasının ortaya koyduğu çarpıcı bir bağ sayesinde bambaşka bir boyut kazandı.

Yazar Robert Hardman tarafından paylaşılan verilere göre, iki lider aslında 15. göbekten kuzen. Öyle ki ortak kökenleri İskoçya’nın soylu bir ailesine kadar uzanıyor.

Bu keşif, Kral Charles'ın ABD ziyaretine yeni bir boyut kazandırdı. Hardman, yakın zamanda yayımlanan eserinde "Kraliyet yanlısı Başkan Trump’ın Kral’ı zaten 'harika bir adam' ve 'gerçek bir savaşçı' olarak gördüğünü biliyoruz ancak kendisiyle aynı İskoç asilzadesinin soyundan geldiğini öğrendiğinde bu sevgisini daha da artıracaktı" diye yazdı.

Hardman, "Daily Mail adına yapılan ayrıntılı araştırmalar, her ikisinin de İskoçya Kralı II. James’in torunu olan 3. Lennox Kontu’nun soyundan geldiğini kesin olarak kanıtlıyor" dedi.

SOYLARI İSKOÇYA'YA DAYANIYOR

İki isim arasındaki bu tarihi bağ, 1526 yılındaki Linlithgow Köprüsü Muharebesi’nde trajik bir sonla karşılaşan ortak ataları Lord Lennox üzerinden şekilleniyor.

Lennox Kontu’nun soyu bir koldan Mary Stuart’ın eşi Lord Darnley aracılığıyla Windsor Hanedanı’na ulaşırken, diğer koldan Mackay ve MacLeod klanları üzerinden New York’a kadar uzanıyor.

Bu İskoç soy ağacının uç noktalarından biri olan Mary Anne MacLeod, 1930 yılında yeni bir hayat kurmak üzere ABD’ye göç ederek Fred Trump ile evlendi ve bu evlilikten bugünkü ABD Başkanı Donald Trump dünyaya geldi.

Hardman, bu tarihi bağlantının önemini vurguladı. Yazar, "Lennox Kontu o dönem henüz bir bebek olan Kral V. James’in kontrolünü ele geçirmek için verilen sert bir iktidar mücadelesine karışmıştı ancak sonunda 'Arran'ın Öksüzü' lakaplı rakibi tarafından esir alınarak vahşice katledildi. Bu trajik kadere rağmen geride bıraktığı nesiller yüzyıllar sonra bugün dünyanın en güçlü iki koltuğunda oturan figürleri birleştiren bir köprüye dönüştü" dedi.