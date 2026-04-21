Suriye ile Irak arasındaki ticaret ve ulaşım açısından stratejik öneme sahip Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı, düzenlenen resmi törenle yeniden faaliyete geçti. .

İki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde; sınır kapılarında iş birliğinin artırılması, geçiş süreçlerinin kolaylaştırılması ve ticaret hacminin büyütülmesi ana gündem maddeleri oldu. Yetkililer, özellikle bölgesel ticaretin canlandırılması için bürokratik engellerin azaltılması ve koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kaldı.

GEÇİŞLER BAŞLADI, GÖZLER YOLCU TRAFİĞİNDE

Törenin ardından sınır kapısı resmen açılarak karşılıklı geçişler başlatıldı. İlk etapta ticari hareketliliğin ön plana çıkması beklenirken, yolcu geçişlerinin de kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Kuteybe Bedevi, yakın zamanda hem ticaretin hız kazanacağını hem de transit taşımacılığın yeniden başlayacağını ifade etti.

Suriye tarafı, Yarubiye kapısının yeniden faaliyete geçirilmesini daha geniş bir planın parçası olarak görüyor. Bedevi, önümüzdeki 10 gün içinde tüm sınır kapılarının herhangi bir kısıtlama olmaksızın tamamen açılmasının hedeflendiğini açıkladı.