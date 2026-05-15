Rapora göre tüketicilerin market markalı ürünleri tercih ettiği ürünlerin zirvesinde yüzde 69.2’yle süt yer alıyor. Sütü yüzde 58.9 ile köfte, yüzde 51.8 ile bulaşık makinesi deterjanı, yüzde 50.7 ile ayçiçek yağı, yüzde 48.6 ile şeker takip ediyor. Bu veriler, vatandaşın zorunlu gıda harcamalarını en ucuz markalardan yapmaya çalıştığını gözler önüne seriyor.

HACİM %122 ARTTI

Bunun yanı sıra ikinci el ürün alışverişinde de büyük artış yaşandığı görüldü. Bakanlığın raporuna göre, 2024’te ikinci el alışverişte 9.8 milyar lira hacim ve 17.5 milyon adet işlem gerçekleşmişken, 2025 yılı itibarıyla bu hacim yüzde 122 artarak 21.8 milyar liraya, satılan ürün sayısı da yüzde 34’lük artışla 23.6 milyon adede çıktı.

Giyim-ayakkabı öne çıktı

Ticaret Bakanlığı raporunda otomotiv satışları için ‘2’nci el araç’ ifadesini kullanırken giyim, elektronik, oyuncak, anne-bebek ürünleri, beyaz eşya, kitap gibi ürünlerin ikinci eldeki satışını ‘sürdürülebilir e-ticaret’ diye tanımladı. 2’nci elde en çok satılan ürün çeşidi yüzde 54.6 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar olurken ikinci sırada yüz- de 9.8 ile anne ve bebek ürünleri yer aldı.