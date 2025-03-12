Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik uygulanan taşıt kredilerinde kapsamlı değişikliklere gitti.

LİMİT VE VADE SINIRI YÜKSELDİ

Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak.

2,5 milyon lira-5 milyon lira aralığına yüzde 50 oranında, 5 milyon lira-6,5 milyon lira aralığına yüzde 30 oranında, 6,5 milyon lira-7,5 milyon lira aralığına yüzde 20 oranında kredi kullandırılacak.



Yeni uygulama kapsamında kullanılacak azami kredi ve vadeler şu şekilde belirlendi:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için 24 ay,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için 12 ay olacak.

Kredi kullanım oranları ise şu şekilde düzenlendi:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için %70,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için %50,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için %30,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için %20,

7,5 milyon TL’nin üzerindeki araçlar için ise kredi imkanı sunulmayacak.