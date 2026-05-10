Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan süsleme ve ışıklandırma işiyle ilgili iddialar üzerine soruşturma izni verildiği öne sürüldü.

İktidar medyası Sabah'ın haberine göre; dosya Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde yapılan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırma işine ilişkin hazırlandı. Söz konusu çalışmanın bir firma tarafından 28 Ekim’de tamamlandığı, buna karşın ihalenin 31 Aralık 2024’te düzenlendiği, sözleşmenin ise 15 Ocak 2025’te imzalandığı ileri sürüldü.

Yaklaşık 2 milyon TL bedelli işle ilgili usulsüzlük iddiasını AKP Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin’in İçişleri Bakanlığı’na taşıdığı belirtildi.