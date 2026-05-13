31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden ülke genelinde birinci olarak çıkan CHP'ye yönelik kapatma çağrıları açıkça AKP'ye yakın medyada dillendirilmeye başladı.

İktidara yakın İhlas Medya grubu bünyesindeki Türkiye gazetesi bugün (13 Mayıs) "Sistemin Adresi CHP Merkezi" başlığıyla manşetine taşıdığı haberinde, CHP'ye yönelik "yolsuzluk" gerekçesiyle yapılan operasyonlarla ilgili olarak AKP'ye yakın hukukçuların görüşlerine yer verildi.

2023 Genel Seçimleri'nde AKP'den aday adayı olan Avukat Serdar Tokdemir, "Muhittin Böcek ve ailesinin etkin pişmanlıktan yararlanarak CHP Genel Merkezi’ne 1 milyon Euro getirdikleri iddiasının güçlü bir delil olduğunu" öne sürerek “Bu iddianın kısa, orta ve uzun vadede birçok sonuçları olacaktır. Kurultay ceza davasını ve mutlak butlan davasını da etkileyecektir. Bu yaşananlar önümüzdeki süreçte mutlak butlanı da beraberinde getirecektir. Yöneticiler şahsi olarak da cezai sorumluluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu süreçlerin hemen akabinde kuvvetle muhtemel anayasaya aykırı eylemlerden dolayı CHP bir kapatma davasıyla bile karşı karşıya kalabilir” ifadelerini kullandı.

İktidara yakın bir başka hukukçu Hadi Dündar ise “CHP, gizli ve kara bir para ile finanse ediliyorsa ve CHP liderinin bilgisi dahilinde oluyorsa, Genel Merkez’de paralar alınıyorsa buradan bu durumun partinin politikası olduğu anlaşılır ve anayasaya göre kapatılması gerekir” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: AK PARTİ PERİŞAN OLUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs'ta katıldığı SÖZCÜ TV özel yayınında, "mutlak butlana karşı değil ama kapatma davasına karşı bir yedek parti planı olduğunu" açıklamış ve şöyle demişti:

-Üç yıl geriye dönüp kurultayı iptal etmek falan olmaz. Olacak iş değil. Olursa ne olur? Çok ağır bir siyasi baskı olur.

-İlgili heyeti tanımam etmem ama şahıslarından bağımsız söylüyorum: Bu ancak olağanüstü bir siyasi baskı ve zorlamayla olur. Bakın, mahkeme kararını kendi versin ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle yöntemlerle müdahale etmeyi denemesi bedava. Bu kadar. Yok efendim mutlak butlan gelirse şu olur, bu olur...

-Denesinler. AK Parti perişan olur. Millet böyle şeyleri affetmez. Çok net. Yok efendim CHP başka parti kuracakmış... Daha önce de söyledim: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil; kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı CHP'nin kendisidir. Biz burada delegenin vermediği bir yetkiyi almayız. Delegenin elimize verdiği bayrağı da kimseye bırakmayız.”