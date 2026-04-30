Optimar Araştırma’nın açıkladığı Nisan 2026 anketine göre, AKP’nin oy oranı yüzde 34,1 olarak ölçüldü. Parti, bir önceki genel seçimde yüzde 35,62 oy almıştı. CHP’nin oy oranı ise yüzde 29,2 olarak belirlendi. CHP, 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,35 oy almıştı.

Ankete göre DEM Parti’nin oy oranı yüzde 9,6 olarak kaydedildi. Bir önceki genel seçime Yeşil Sol Parti olarak giren parti, o seçimde yüzde 8,82 oy almıştı. MHP’nin oy oranı yüzde 8,5 olarak ölçülürken, parti bir önceki genel seçimde yüzde 10,7 oy almıştı.

Diğer partilerin oy oranları ise İYİ Parti için yüzde 8,0, Zafer Partisi için yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi için yüzde 1,6, Büyük Birlik Partisi için yüzde 1,2 ve Vatan Partisi için yüzde 0,9 olarak açıklandı.