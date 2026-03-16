Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan usta tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yıllar önce dile getirdiği vasiyeti gündem oldu.

Edinilen bilgiye göre Üsküdar'daki Çinili Camii'nin imam hatibi Dursun Şahin'in bir cuma namazında okuduğu seladan etkilenen Ortaylı'nın, namaz sonrası imama "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Usta tarihçinin vefatının ardından vasiyeti yerine getirildi ve imam Şahin, Ortaylı için sela okuyarak son görevini yerine getirdi.

Selayı okuduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Dursun Şahin, videoya şu notu düştü:

"Ülkemizin kıymetli, değerli tarihçilerinden, yazarlarından, akademisyenlerinden olan İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Ülkemizin ve bizim başımız sağ olsun."