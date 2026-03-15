Türkiye'nin en önemli akademisyenleri ve tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir yoğun bakımda gördüğü tedavisinin ardından 13 Mart'ta yaşamını yitirdi.



Vefatıyla Türk düşünce dünyasını ve milyonları hüzne boğan Ortaylı'nın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir sosyal medya yayınında verdiği vasiyeti yeniden gündem oldu.



'MEZARIM İSTANBUL'DA OLMAYACAK'



78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi, katıldığı yayında vefatına ilişkin "Vasiyetimdir; mezarım İstanbul'da olmayacak. Herhalde Gelibolu'da olur çünkü kalabalık sevmem" ifadelerini kullanmıştı.



Yarın İstanbul'da kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı'nın defnedileceği öğrenilirken, usta tarihçinin mezar yeri henüz resmen duyurulmadı.