Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, tatilin huzur içinde geçmesi adına yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Torba uygulama noktasını ziyaret etti. Görev başındaki jandarma ve emniyet personeliyle bir araya gelen Sırmalı, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını tebrik etti. Denetimler sırasında polis ekipleri, güvenli yolculuk için sürücüleri bilgilendirici broşürlerle yönlendirdi.

Kaymakam Sırmalı, misafirlerin tatillerini güvenli bir atmosferde sürdürebilmeleri için tüm kurumların teyakkuzda olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde önlemlerimizi aldık. Güvenlik güçlerimiz ve belediye ekiplerimiz, sahada tam kadro görevlerinin başında."

Sayılarla Bodrum’un Bayram Tablosu

İlçedeki hareketliliği rakamlarla ortaya koyan Sırmalı, sadece bir gün içerisinde 25 bin aracın ilçeye giriş yaptığını belirtti. Tatil süresince turizm kapasitesine dair öngörülerini paylaşan Kaymakam, Bodrum'un bayram karnesini şu sözlerle özetledi: