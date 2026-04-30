İş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, Kanadalı SSR’dan devraldığı Erzincan-İliç’teki Çöpler Altın Madeni için harekete geçti. Şirketin, 13 Şubat 2024’te meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından durdurulan altın üretimini yeniden başlatmak üzere resmi başvuru yaptığı öğrenildi. Sektör temsilcileri, bölge için 2014’te verilen ÇED’e işaret etti.

PROSEDÜR HIZLI BİTER

Uzmanlar, “Bakanlık, olumlu yanıt verirse, bir adım daha mevcut” dedi. Atılması gereken ikinci adım ise “Enerji Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün de işletme ruhsatı temditi (süre uzatımı) yapmalı” diye açıklandı. Sektör temsilcileri, “Üretim, buna bağlı olarak her an başlayabilir” dedi.

İddia: Lidya’nın yüzde 20 payını da istiyor

Cengiz Holding, kısa süre önce Kanadalı SSR Madencilik‘in, Anagold Madencilik ismiyle işlettiği Çöpler Altın Madeni’ndeki yüzde 80’lik payını, 1.5 milyar dolara devraldı. Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold’da, Cengiz Holding’in yüzde 80, Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik’in yüzde 20 paya sahip. Sektör kaynakları, Cengiz Holding’in, Lidya Madencilik’in yüzde 20 payını da devralabileceğini belirtti.