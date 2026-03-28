90’lı yıllara damga vuran sanatçılardan Cansever, hem müziği hem de son dönemde yaşadığı sağlık süreciyle gündemde kalmaya devam ediyor. 'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan sanatçıdan geçtiğimiz aylarda üzücü bir haber gelmişti.

Uzun süredir yaşamını Almanya’da sürdüren sanatçı, bir süre önce lösemiye yakalandığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna dair sık sık bilgi veren Cansever, tedavisinde kritik bir noktaya ulaşıldığını belirtmişti. Uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat olacağını ifade eden sanatçı, gelişmeleri yakından paylaşmaya devam etti.

AMELİYAT ÖNCESİ DUA İSTEDİ

26 Mart tarihinde hastaneden yaptığı paylaşımda ilik nakli operasyonu geçireceğini duyuran Cansever, bu zorlu süreçte sevenlerinden dua istemişti. Bu çağrı, hayranları tarafından büyük destek görmüştü.

OPERASYON TAMAMLANDI

Sanatçıdan gelen son haber ise sevindirdi. Cansever’in menajeri Erhan Arı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Erhan Arı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cansever’in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."