Bir kadının ilk buluşmanın ardından kendisine gönderilen mesajları paylaşması, dijital platformlarda günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Erkek tarafının, kadının gece geç saatte metro kullanmasını "doğru bulmadığını" belirterek buluşma saatlerinin buna göre düzenlenmesini talep etmesi tepki topladı.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre erkek tarafı, kadına eşlik etmek zorunda kaldığı için kendi evine geç döndüğünü belirterek durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Mesajda, artan benzin fiyatları nedeniyle her seferinde araçla alım yapamayacağını vurgulayan kişi, görüşmelerin toplu taşıma saatlerine bağımlı kalmamasını istediğini ifade etti.

Kendisine gönderilen mesajlara yanıt veren genç kadın, gece saatlerinde metro kullanmanın eleştirilmesine sert tepki gösterdi. Karşı tarafa "Sen hangi devirde yaşıyorsun?" sorusunu yönelten kadın, yaşadığı diyalog karşısındaki şaşkınlığını sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Diyaloğun yayılmasının ardından kullanıcılar farklı görüşler savundu. Bir kesim, güvenlik ve nezaket gerekçesiyle erkeğin yaklaşımını haklı bulurken; diğer kesim ise kadınların toplu taşıma kullanımının bir eleştiri konusu yapılmasını ve ulaşım maliyetlerinin bu şekilde dile getirilmesini "nezaketsizlik" olarak nitelendirdi.