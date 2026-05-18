Transfer süreciyle ilgili kendisine danışan isimler olduğunu ifade eden İlkay Gündoğan, çevresindeki futbolcuların Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgi almak istediğini söyledi.

İlkay Gündoğan, “Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular.” dedi.

İlkay Gündoğan'ın bu açıklamalarının ardından o ismin, uzun süredir Galatasaray ile anılan Bernardo Silva olduğu iddia edildi.

‘SAYGI GÖSTERİLEN KULÜP’

İlkay Gündoğan açıklamasında, “Galatasaray artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik.” ifadelerini kullandı.