İlyas Salman, X hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. “Sabriamca1453” rumuzlu bir hesabın paylaşımına verdiği sert yanıtla dikkat çeken usta oyuncu, sözleriyle sosyal medyada geniş destek buldu.

İLYAS SALMAN'DAN TOKAT GİBİ YANIT

Trol olduğu iddia edilen söz konusu hesabın, bir yapay zekâ aracına “Hey, İlyas Salman’ı güzelleştir. Yüzüne nur gelsin.” şeklindeki paylaşımına Salman’dan sert bir karşılık geldi.

İlyas Salman, “Olabilir, belki de çirkin ve nursuzum ama en azından kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum.” sözleriyle dikkat çeken bir yanıt verdi.





ÜNLÜ OYUNCUDAN SALMAN'A DESTEK

Behzat Uygur ise Salman’a “Sen güzel insansın abi.” diyerek destek verdi. Salman da bu yoruma, “Bilmukabele Behzat, Nejat Uygur toplumsal gerçekçi tiyatrocuydu ve kendisi gibi dik duruşlu çocuklar yetiştirmiş.” sözleriyle karşılık verdi.