CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından, tartışmalar sürerken, genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeni görevlendirmeler yapmaya devam ediyor. Son olarak, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ali Haydar Fırat İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi. CHP tarafından yapılan görevlendirme yazısında, İletişim Koordinatörlüğünün amacı; “medya, sosyal medya ve iletişim politikalarının etkin, koordineli ve kurumsal bir anlayışla yürütülmesi” olarak tarif edildi.

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