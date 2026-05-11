“Etkin pişmanlık” ifadesi veren Hüseyin Gün ile onun ifadesi üzerine tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, “siyasal casusluk” davası kapsamında bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen "casusluk" iddialarına ilişkin savunmasında, Hüseyin Gün ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu, "Hüseyin Gün'ü bana değil Cumhurbaşkanı'na sorsunlar. MİT Başkanı'yla, eski bakanlarla hepsiyle çalışmışlar. Benim bir tane fotoğrafım var, onların bir sürü fotoğrafı var. MİT Başkanı size sesleniyorum niye konuşmuyorsunuz? Londra'da toplantılar yapmışsınız. Türkiye'nin istihbaratının başındaki kişi açıklama neden getirmiyor?" diye konuştu.

'SUÇLAMALAR HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN'

İmamoğlu, suçlamaların hukuki bir temelden yoksun olduğunu ve tamamen siyasi amaçlarla kurgulandığını vurguladı.

Yargı sürecini sert bir dille eleştiren İmamoğlu, kendisine yöneltilen bu tür ağır ithamların asıl hedefinin şahsı değil, İstanbulluların demokratik iradesi olduğunu savundu.

Savunmasında hukuk devleti ilkelerine dikkat çeken Belediye Başkanı, devletin şeffaf bir görevlisi olarak tüm faaliyetlerinin denetime açık olduğunu ve gizli bir ajandasının bulunmasının imkansızlığını dile getirdi.

Dava sürecini "akıl dışı bir zorlama" olarak nitelendiren İmamoğlu, yerel bir yöneticinin kamusal görevlerini yerine getirirken casusluk gibi bir suçla ilişkilendirilmesinin hukuk tarihinde kara bir leke olarak kalacağını savundu. Siyasi yasak ve engelleme çabalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirten İmamoğlu, adaletin siyasi hesaplara alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu davanın demokratik muhalefeti susturmaya yönelik bir araç olarak kullanıldığını iddia etti. Savunmanın merkezine milli irade vurgusunu koyan İmamoğlu, gerçeklerin er ya da geç hukuk önünde tescil edileceğine olan inancını yineledi.

HÜSEYİN GÜN: İMAMOĞLU'NU İKİNCİ KEZ BURADA GÖRÜYORUM

Dosyada etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün de İmamoğlu'nu bir kez gördüğünü söylemişti.

Gün, duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben sayın Ekrem İmamoğlu’nu hayatımda 1 kere gördüm. Dosyaya bakıldığında da kendisini hiç görmediğim görülebilir. İmamoğlu’nu yaptığımız tebrik ziyaretinde görmüştüm ilk olarak. İkinci olarak da burada görüyorum. Sayın Necati Özkan ile de yaptığımız bir toplantı dışında bir kere bile görüşmem olmadı. Manevi annemin yadigarı olarak gördüğüm gazeteci Merdan Yanardağ ile son derece seyrek görüştüm. Benim bu süreçte üstlendiğim tek rol “mommy” olarak adlandırdığım manevi annemin ısrarı üzerine sayın İmamoğlu’nun seçim danışmanı sayın Özkan ile görüştüm.