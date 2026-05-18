Üst üste dördüncü şampiyonluğunu alan Galatasaray’da yıldız ismi Victor Osimhen’e sürpriz bir talip çıktı. İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre, Xabi Alonso ile sözleşme imzalayarak yeniden çıkışa geçmek isteyen Chelsea yöneticileri, Nijeryalı yıldızı transfer etmeyi arzuluyor.

GALATASARAY 100 MİLYON EURO İSTEDİ

Sarı-kırmızılıların bu ayrılığa sıcak bakmadığı belirtilirken, golcü forvet için minimum 100 milyon Euro bandında gelen teklifi değerlendirebileceği öne sürüldü. Ayrıca Lewandowski ile yollarını ayıran Barcelona ve Jose Mourinho'yu duyurmaya hazırlanan Real Madrid'in de Osimhen ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan Victor Osimhen'in temsilcileri ve aracılarının ise Avrupa genelinde üst düzey kulüp seçeneklerini yeniden aktif biçimde araştırmaya başladığının altı çizildi. Osimhen bu sezon, çıktığı 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.