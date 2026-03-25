Bursa’nın İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi, bugün saat 14.00 sıralarında korkutan bir trafik kazasına sahne oldu. İddiaya göre, İstaş Sokak üzerinden çıkış yapan Gülsüm A. (35) idaresindeki otomobil, Karanfil Caddesi’nde seyir halinde olan Murselin M. (52) yönetimindeki araca yandan çarptı.
ARAÇLARDAKİ 5 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan vatandaşlar yaralandı. Kazada sürücüler Gülsüm A. ve Murselin M.’nin yanı sıra, araçta yolcu olarak bulunan Suna P. (46), Sıdıka A. (70) ve henüz 10 yaşındaki Asmin A. yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kontrolsüz kavşakta incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.