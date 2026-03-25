ING Global tarafından yayımlanan raporda, Türkiye'nin büyük enerji ithalatçısı olarak Körfez merkezli arz şokunun ön cephesinde yer aldığı belirtildi.

ING Türkiye Başekonomisti Muhammet Mercan'ın tahminlerine göre, yabancı yatırımcılar mart ayının ilk yarısında yaklaşık 6 milyar dolar değerinde Türk tahvili ve hissesi sattı. Yatırımcıların ayrıca yaklaşık 12 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli TL carry trade pozisyonlarından çıktığı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu çıkışlara karşı müdahalede bulunduğu ifade edilen raporda, Mercan'ın tahminlerine göre, Türkiye'nin net döviz rezervlerinin son haftalarda 28 milyar dolar azaldığı vurgulandı.

Raporda, asıl odak noktasının yerel yerleşiklerin döviz talebi olduğu, verilerde henüz net bir yönelim görülmese de Türk Lirası’nın Kapalı Çarşı’da primli işlem görmeye başladığı bildirildi.

TCMB'NİN ÖNÜNDE ÜÇ SEÇENEK VAR

TCMB'nin mevcut ortamda atabileceği adımlara değinen Mercan, üç seçenek üzerinde durdu:

İlk seçenek olarak, müdahalelere devam edilmesi ve bu süreçte altın rezervleri karşılığında sağlanan dövizin kullanılması gösterildi. Bankanın bu kapsamda yaklaşık 90 milyar dolarlık kullanılabilir altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Diğer seçenekler ise Türk Lirası’ndaki değer kaybının bir miktar hızlanmasına izin verilmesi veya Orta Doğu krizinin başında yapılan fiili 300 baz puanlık artışın ardından faizlerin yeniden yükseltilmesi olarak sıralandı. Seçeneklerin masada bulunduğu sürece Türk Lirası'nın baskı altında kalmaya devam etmesi bekleniyor.

ING, bu seçeneklerin hiçbirinin politika yapıcılar açısından memnun edici olmadığını vurgularken, enerji fiyatları yüksek kaldığı sürece TL üzerindeki baskının devam etmesini ve forward piyasalarda TL getiri seviyelerinin yüksek kalmasını bekliyor. Kuruma göre, bir aylık borçlanma TL faizleri %45 seviyesine ulaşarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.