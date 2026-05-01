Galatasaray'da Gabriel Sara performansıyla Avrupa'nın radarında. Brezilyalı yıldıza son olarak Aston Villa talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Brezilya Milli Tkaımı'na da seçilen yıldız orta sahası için rekor bonservis bedeli belirledi.

Galatasaray ile Aston Villa, Gabriel Sara görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılıların Sara için 40 milyon Euro talep etti.

Aston Villa yönetimi, şartların uyması durumunda Galatasaray'ın talebini karşılayabileceğini iletti. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 42 maçta forma giydi ve 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Sara'nın piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.