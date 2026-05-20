İstanbul UEFA Avrupa Ligi finaliyle tarihi bir geceye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Almanya ekibi Freiburg Tüpraş Stadyumu’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Dev karşılaşma için futbol dünyasının önemli isimleri İstanbul'a akın ederken, Aston Villa’nın efsane eski efsanelerinden Gabriel Agbonlahor da bu büyük final için kente geldi.

İstanbul gezisi sırasında Türk berberine de uğrayan Agbonlahor, ilginç tıraş deneyimini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde efsane ismin kulaklarına kağıt benzeri borular geçirmesi dikkat çekerken, berberin bu boruları yaktığı görülüyor.

GABRIEL AGBONLAHOR KİMDİR?

Gabriel Agbonlahor, özellikle hızı ve patlayıcı gücüyle tanınan, modern dönem Aston Villa tarihinin en ikonik futbolcularından biridir. Kulübün altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerinin neredeyse tamamını 2005-2018 yılları arasında Aston Villa'da geçiren Agbonlahor, tam anlamıyla bir kulüp efsanesidir. Bordo-mavili formayla Premier Lig'de attığı 73 golle, kulübün modern Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını elinde bulundurmaktadır.

Toplamda ise Villa formasıyla 391 maça çıkıp 86 gole imza atmıştır. Kariyerinin zirve döneminde ligin en süratli ve güçlü forvetlerinden biri olarak kontra atakların ölümcül silahı olan oyuncu, milli takım düzeyinde ise İngiltere forması giymiştir. 2019 yılında futbolu bırakan Agbonlahor, günümüzde İngiliz medyasında yaptığı dobra futbol yorumculuğuyla tanınmaktadır.