Uzmanlara göre sistem, özellikle uzun kuruma süreleri ve yoğun şantiye atıkları nedeniyle eleştirilen geleneksel yöntemlere alternatif oluşturmak için geliştirildi. Yeni sıva teknolojisinin hem işçilik süresini azalttığı hem de yeniden düzeltme ihtiyacını minimum seviyeye indirdiği ifade ediliyor.

ŞANTİYE SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Klasik sıva uygulamalarında yüzeyin tamamen kuruması günler sürebilirken, yeni sistemde bu sürenin birkaç saate kadar düştüğü belirtiliyor. Üretici firmaya göre uygulama doğrudan duvar yüzeyine yapılabiliyor ve ek kaba sıva katmanına ihtiyaç duyulmuyor.

Araştırmacılar bunun özellikle büyük konut projelerinde ciddi zaman avantajı sağlayabileceğini düşünüyor. Daha az malzeme kullanılması ve düşük atık oluşumu nedeniyle sistemin maliyetleri de azaltabileceği belirtiliyor.

Yeni nesil sıva sisteminin dikkat çeken yönlerinden biri de uygulama sırasında daha az toz ve inşaat kalıntısı oluşturması oldu. Uzmanlara göre geleneksel yöntemlerde görülen çatlak düzeltmeleri ve yüzey yenileme işlemleri bu sistemde daha az yaşanabiliyor.

Sistemin özellikle hızlı teslim edilmesi gereken projelerde kullanılmasının beklendiği belirtiliyor.

ÖZEL KATKI MADDESİ KULLANIYOR

Yeni sistemin, özel polimer katkıları ve hızlı kuruyan kimyasal bileşenler sayesinde klasik sıvalardan farklı çalıştığı belirtiliyor. Üretici firmaya göre malzeme uygulandıktan kısa süre sonra yüzeyde sertleşme başlıyor ve yaklaşık 6 saat içinde boya yapılabilecek seviyeye ulaşıyor.

Ayrıca ürünün:

-doğrudan tuğla, beton ve blok yüzeylere uygulanabildiği,

-daha ince katman halinde kullanılabildiği,

-çatlama riskini azaltmayı hedeflediği

belirtiliyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM OLABİLİR

Şirket yetkilileri, yeni sıva teknolojisinin iş gücü ihtiyacını azaltabileceğini ve uygulama süreçlerini daha standart hale getirebileceğini söylüyor. Özellikle artan inşaat maliyetleri ve zaman baskısı nedeniyle sektörün bu tür hızlı uygulama sistemlerine yönelmeye başladığı ifade ediliyor.

Brezilya merkezli geliştirilen sistemin, özellikle hızlı teslim edilmesi gereken büyük konut projelerinde yaygınlaşmasının beklendiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda benzer teknolojiler klasik sıva yöntemlerinin yerini kademeli olarak almaya başlayabilir.