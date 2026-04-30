İnsan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkileri her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. Ormanların yok edilmesi, şehirleşme ve iklim değişikliği derken, bilim insanları şimdi de barajların Dünya’nın fiziksel dengesini etkilediğini söylüyor. Araştırmalara göre, büyük ölçekli su depolama projeleri yalnızca çevreyi değil, gezegenin kutup noktalarını bile değiştirebiliyor.

1835 ile 2011 yılları arasında dünya genelinde yaklaşık 7 bin büyük baraj inşa edildi. Bu barajlarda biriken su miktarı o kadar fazla ki, küresel deniz seviyesini yaklaşık 23 milimetre düşürebilecek büyüklüğe ulaşıyor. Başka bir deyişle, karada tutulan su okyanuslara ulaşmadığı için deniz seviyesindeki yükseliş bir miktar yavaşlıyor.

DÜNYA'NIN DENGESİ NASIL DEĞİŞİTOR?

Dünya tamamen sabit bir yapı değil. Gezegenin dış kabuğu, daha akışkan bir katman üzerinde hareket ediyor. Bu nedenle yüzeyde büyük miktarda kütlenin yer değiştirmesi, Dünya’nın dönüş ekseninde küçük değişimlere yol açabiliyor.

Bilim insanlarına göre, barajlarda depolanan dev su kütlesi Dünya’nın kutuplarını bir metreden fazla kaydırdı. Bu etki, buzulların erimesi veya büyümesiyle oluşan kütle değişimlerine benzer şekilde gerçekleşiyor.

KUTUP NOKTALARI YÖN DEĞİŞTİRDİ

Araştırmalar, 1835–1954 döneminde Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yoğun baraj yapımının Kuzey Kutbu’nu doğuya doğru kaydırdığını gösteriyor. 1954 sonrası ise Asya ve Afrika’daki büyük baraj projeleri nedeniyle kutup hareketi farklı bir yöne yöneldi.

DENİZ SEVİYESİ İÇİN KRİTİK DETAY

Uzmanlara göre bu bulgu, deniz seviyesi hesaplamalarında yalnızca buzulların erimesinin değil, insanların depoladığı su miktarının da dikkate alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü barajlar, okyanuslara ulaşacak suyun bir kısmını karada tutarak küresel deniz seviyesini doğrudan etkiliyor.

İNSAN ETKİSİ BEKLENENDEN DAHA BÜYÜK

Barajlar enerji üretimi ve su yönetimi açısından önemli yapılar olsa da, araştırmalar insan faaliyetlerinin gezegenin fiziksel yapısına kadar uzanan etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Küçük görünen değişimler, uzun vadede Dünya’nın dengesinde fark edilir sonuçlar doğurabiliyor.