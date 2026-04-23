ABD’de Oregon Health & Science University’de yürütülen çalışmada elde edilen bulgulara göre bu hareketler, hücre içindeki sıvıların ve moleküllerin belirli bir düzen içinde akmasını sağlıyor. Uzmanlar, bu akışın tıpkı atmosferdeki rüzgarlar gibi hücre içinde yönlü hareketler oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle keşif, 'hücre içi rüzgar' olarak adlandırılıyor.

Bilim insanları, bu mikroskobik akımların hücrelerin işleyişinde kritik bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Özellikle besin taşınması, atık maddelerin uzaklaştırılması ve hücre içi iletişim gibi süreçlerin bu akımlar sayesinde daha verimli gerçekleştiği ifade ediliyor.

Araştırmada kullanılan ileri görüntüleme teknikleri sayesinde, daha önce gözlemlenemeyen bu hareketlerin detaylı şekilde incelenebildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu keşif, hücre biyolojisine dair bilinen pek çok sürecin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.

Bilim dünyasında heyecan yaratan bu buluşun, ilerleyen dönemde özellikle kanser araştırmaları ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor.