İnsan ölümsüzlüğü kavramı, onlarca yıldır bilim dünyasını meşgul ederken, eski Google mühendisi Ray Kurzweil şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.

Teknolojiye yaptığı katkılarla tanınan ve Ulusal Mucitler Onur Listesi'ne giren Kurzweil, New York Post'un haberine göre, insanlığın "önümüzdeki on yıl içinde" ölümsüzlüğe ulaşabileceğini öngördü.

Kurzweil, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve yapay zekâ alanındaki ilerlemelerin, yalnızca yaşlanmayı ve hastalıkları önlemekle kalmayıp, insanları makinelerle birleştirerek varoluşun doğasını kökten değiştireceği bir gelecek tasavvur ediyor.

2005 tarihli "Tekillik Yaklaşıyor" (The Singularity is Near) adlı kitabında, 2030 yılına kadar teknolojik atılımların insanların "sonsuz yaşama" kavuşmasını sağlayabileceğini öngörmüştü.

Bu öngörünün temelini ise yapay zekâ oluşturuyor. Kurzweil'e göre yapay zekâ, 2029 yılına kadar insan zekâsıyla karşılaştırılabilir bir seviyeye ulaşacak ve geçerli bir Turing testini (bir bilgisayarın insan gibi düşünme yeteneğini ölçen test) geçecek.

New York Post'a göre Kurzweil, asıl büyük değişimin 2045'te yaşanacağını belirtiyor. İnsanlık bu tarihte "Tekillik" (Singularity) olarak adlandırdığı olayı deneyimleyecek; yani insan zekâsı yapay zekâyla birleşerek "etkin zekâmızı bir milyar katına çıkaracak."

Kurzweil'in ölümsüzlük teorisindeki en çarpıcı unsurlardan biri nanoteknoloji. Fütürist, insan vücudunu hücresel düzeyde onarabilen mikroskobik robotlar, yani nanobotlar öngörüyor.

Tutan tahminleri var

Bu nanobotların görevi, kan dolaşımında ve sindirim sisteminde çalışarak hastalıklarla savaşmak, yaşlanmayı önlemek ve hatta beslenmeyi optimize etmek olacak. Kurzweil, 2003 tarihli bir yazısında, bu robotların temel besinleri çıkaracağını ve kablosuz ağlar aracılığıyla vücudun ihtiyaçlarını ileteceğini açıklamıştı. Tıp mühendisliği alanındaki güncel araştırmalar da bu kavramları gerçeğe giderek yaklaştırıyor.

Kurzweil'in bu iddiaları bazı eleştirmenlerce "aşırı iddialı" bulunsa da, fütüristin isabetli tahminlerle dolu bir geçmişi var.

2010 tarihli bir raporunda, 1990'larda yaptığı tahminlerin %86'sının gerçekleştiğini belirtmişti. Kurzweil'in doğru öngörüleri arasında şunlar da bulunuyor:

Dizüstü bilgisayarların yükselişi.

Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'un bir IBM bilgisayarına (Deep Blue) yenilmesi.

2010 yılına kadar yüksek hızlı internet erişiminin yaygınlaşması.

Tüketicilerin kişiye özel kıyafetler tasarlayabilmesi.

Bu başarı öyküsü, Kurzweil'in Silikon Vadisi'ndeki etkisini artırdı. Peter Thiel ve Jeff Bezos gibi önde gelen teknoloji isimleri, insan ömrünü uzatmayı hedefleyen bu vizyonla uyumlu teknolojilere büyük yatırımlar yapıyor.

Kurzweil'in çalışmaları, "Teknoloji sonsuza kadar yaşamamızı sağlayabilir mi?" ve "Uzamış yaşam süreleri toplumu nasıl yeniden şekillendirir?" gibi derin etik ve sosyal tartışmaları kamusal alana taşıyarak, insanlığı yaşamın sınırlarını yeniden düşünmeye davet ediyor.