Fütürist dünyasında şu sıralar tartışmalı ama bir o kadar heyecan verici bir kavram dolaşıyor: "Uzun Yaşam Kaçış Hızı" (Longevity Escape Velocity). Kulağa bilim kurgu gibi gelse de arkasında ciddi bir matematik yatıyor.

YAŞLANMAKTAN DAHA HIZLI GENÇLEŞECEĞİZ

Sistem basit. Tıp teknolojisi o kadar hızlı gelişecek ki, her geçen yıl yaşam beklentimiz, yaşlandığımız süreden daha fazla artacak. Siz bir yıl yaşlanırken, tıp dünyası size 1 yıl 2 ay daha ömür katacak teknolojiler geliştirecek. Yani teknik olarak her yıl, takvimden 2 ay çalmış olacaksınız. Kurzweil’e göre 2029’dan itibaren tıp, bize her yıl "bir yıldan fazlasını" geri verecek.

TIBBİ GELİŞMELER HIZ TRENİNDE

Ray Kurzweil, tıbbi gelişmelerin artık bir "hız trenine" bindiğini savunuyor. Bu konudaki en spesifik örnek ise COVID-19. Normalde yıllar süren aşı süreci, mRNA dizilimlerinin yapay zeka ve simülasyonlarla analiz edilmesi sayesinde sadece 2 günde tasarlandı ve 10 ayda piyasaya çıktı.

Kurzweil, önümüzdeki 3-5 yıl içinde "simüle edilmiş biyoloji" sayesinde kanser ve diğer hastalıklarla mücadelede bin yıllık yolu katedeceğimizi iddia ediyor.

SONSUZA KADAR YAŞAYAMAZSINIZ

Kurzweil’in bu tahmini bir "garanti" değil. "Kaçış hızına ulaşmak sonsuza kadar yaşayacağınız anlamına gelmez," diyor ünlü fütürist.

Beklenmedik kazalar veya tıbbın henüz çözemediği rastgele mutasyonlar (bazı kanser türleri gibi) hala risk. Ancak kendi kendine giden (otonom) araçlar gibi teknolojilerle kaza risklerinin de minimize edileceğini savunuyor.

BOŞA KONUŞMAYAN ADAM

Ray Kurzweil, teknoloji dünyasında "boşa konuşmayan adam" olarak biliniyor. Geçmişteki isabetli tahminleri dudak uçuklatıyor. Ray Kurzwil taşınabilir bilgisayarların (telefon/laptop) yaygınlaşacağını, bulut bilişim ve Wi-Fi teknolojisini, Bir bilgisayarın dünya satranç şampiyonunu yeneceği yılı (1998 dedi, 1997’de oldu) önceden bildi.

İLK ERİŞİM YILLAR SÜREBİLİR

Makalenin en can alıcı noktası ise adalet. Tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu teknolojilere herkesin erişmesi yıllar sürebilir. Örneğin, tedavisi onyıllardır bilinen tüberküloz (verem), hala dünyada en çok can alan bulaşıcı hastalıklardan biri. Yani teknoloji kapıda olsa da, onu herkese ulaştırmak tıptan daha zor bir sınav olabilir.