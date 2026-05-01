Dünya üzerinde neden dev kaplumbağalar veya bazı sürüngenler kadar uzun yaşayamıyoruz? Bilim dünyasından gelen yeni bir iddia, bu durumun suçlusunun milyonlarca yıl önce dünyayı titreten dinozorlar olduğunu öne sürüyor. University of Birmingham’dan mikrobiyolog João Pedro de Magalhães, memelilerin yaşlanma sürecini tamamen değiştiren "Uzun Yaşam Darboğazı" hipoteziyle ezber bozuyor.

DAHA UZUN YAŞAMAMA SEBEBİMİZ

Modern tıp ne kadar gelişirse gelişsin, insan ömrü belirli biyolojik sınırlara takılıyor. Mikrobiyolog de Magalhães’e göre, bu sınırların temeli 100 milyon yıl önce, memelilerin dinozorların gölgesinde yaşadığı dönemde atıldı.

ZATEN YİYECEKSE ANLAMI YOK

Dinozorların hüküm sürdüğü Mezozoik Dönem’de memeliler, besin zincirinin en altında yer alıyordu. Magalhães’in hipotezine göre, bir dinozor tarafından her an yenme tehlikesi varken uzun yaşam için enerji harcamak evrimsel olarak mantıksızdı. Bu duruma kaşı çözüm uzun yaşamak yerine, bir dinozora yem olmadan önce hızla üremek.

UZUN YAŞAM GENLERİ DEVRE DIŞI KALDI

100 milyon yıl boyunca süren bu baskı, memelilerin genetiğinde kalıcı hasarlar bıraktı. Hipoteze göre, doku yenilenmesi ve uzun ömürle ilişkili olan genler bu süreçte ya kayboldu ya da devre dışı bırakıldı. Bu durum, bugün memelilerin neden sürüngenler kadar güçlü yenilenme (rejenerasyon) yeteneklerine sahip olmadığını da açıklıyor.

DİŞ VE DERİLERİMİZİ YENİLEME ÖZELİĞİ DEVRE DIŞI

Araştırma, memelilerin kaybettiği bazı enzimleri örnek gösteriyor:

- Güneş Hasarı: Birçok sürüngen ultraviyole ışığın verdiği hasarı onarabilirken, memeliler bu yeteneğin önemli bir kısmını kaybetti.

- Diş Sorunu: Timsahların ve diğer sürüngenlerin dişleri ömür boyu yeniden çıkarken, bizler sınırlı sayıda diş setiyle yetinmek zorundayız.

- Kanser Riski: Magalhães, memelilerde kanserin diğer türlere göre daha sık görülmesinin nedeninin, bu "hızlı yaşlanma ve hızlı üreme" genetiğiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

DİNOZORLARIN KALICI MİRASI

Bugün filler ve balinalar gibi dev memeliler (ve tabii ki biz insanlar) diğer memelilere göre daha uzun yaşasak da, hepimiz hala o dönemin genetik kısıtlamalarıyla yaşıyoruz. Dinozorların sofrasından kaçmaya çalışan küçük, gececil atalarımız, bugün bizim nasıl yaşlandığımızı ve neden öldüğümüzü belirleyen temel aktörler haline geldi.