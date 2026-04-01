Bursa’da ehliyetsiz sürdüğü kamyonetle Zeynep Naz Sarıkaya’nın (16) ölümüne neden olan Efe Şayık’ın babası Ekrem Şayık, kızlarını yitiren aileye karşı dava açmış ve kazada hasar gören aracın 300 bin 3 kuruşluk masrafını talep etmişti.

İSTİNAFA TAŞINDI

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Naz Sarıkaya’nın ailesi, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle dosyayı istinaf mahkemesine taşırken, sanık hakkında ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açtı. Hukuk Mahkemesi’ndeki süreç devam ederken bu kez Şayık’ın ailesi karşı hamlede bulundu.

Kazaya karışan kamyonette oluştuğu belirtilen hasar için yaklaşık 300 bin liralık masrafın, faiziyle birlikte Sarıkaya ailesinden tahsil edilmesini talep etti.

Sözcü’de manşet olan haber, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Yaptığı yanlışın farkına varan ve büyük pişmanlık taşıyan baba Ekrem Şayık, “Biz, bir çocuğu öldürecek insanlar değiliz. Sinirlenerek dava açtım. Sonra hata yaptığımı anlayarak davayı geri çektim. Yanlış yaptığımı düşündüm ve avukatlar aracılığıyla ‘Biz bir yanlış yaptık’ dedik ve özür diledik. Dosya ve davamızı geri çektik” diye konuştu.