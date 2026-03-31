Sosyal medya dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayan Meta, Instagram platformunda reklam dışı gelir modellerini güçlendirmek amacıyla "Instagram Plus" sistemini devreye aldı. Şu an için Meksika, Japonya ve Filipinler ile sınırlı tutulan bu pilot uygulama, platformun standart kullanım alışkanlıklarını değiştirecek özellikler barındırıyor.

GİZLİ HİKAYE İZLEME DÖNEMİ

Test sürecindeki abonelik paketinin en çok ses getiren özelliği, kullanıcıların karşı tarafın listesine girmeden içerik tüketmesine olanak tanıyan "iz bırakmadan hikaye izleme" seçeneği oldu. Bu özellik, gizlilik odaklı kullanıcılar için yeni bir deneyim alanı açıyor.

Paket dahilinde sunulan diğer teknik yenilikler ise şöyle sıralanıyor:

-Mevcut hikayelerin süresini 24 saat daha uzatma yetkisi,

-Yalnızca özel kitlelere hitap eden izleyici listeleri,

-Haftada bir kez bir hikayeyi algoritma önünde vurgulama hakkı,

-Etkileşimi artırmaya yönelik "Superlike" benzeri yeni araçlar.

BÖLGESEL FİYATLANDIRMA

Abonelik ücretleri, test edilen ülkelerin ekonomik dinamiklerine göre farklılık gösteriyor.

İlk ekran görüntülerinden elde edilen bilgilere göre abonelik bedeli; Meksika'da yaklaşık 39 peso, Japonya’da 319 yen ve Filipinler’de 65 peso olarak belirlendi. Bu rakamlar, aboneliğin aylık 1 ila 2 dolar gibi erişilebilir bir bantta tutulacağını kanıtlıyor.

Bu hamle, Meta'nın ekonomik büyüme stratejisinde reklam gelirlerine olan bağımlılığı esnetme çabası olarak görülüyor. Şirket yönetimi, Ocak ayında yayınladığı deklarasyonda hedeflerini şu sözlerle açıklamıştı:

"Instagram, Facebook ve WhatsApp için yeni premium abonelik modellerini test edeceğiz; özellikle üretkenlik, yaratıcılık ve yapay zeka destekli özellikler bu paketlerin merkezinde yer alacak."

Pilot ülkelerden gelecek geri bildirimlerin, Instagram Plus'ın küresel pazarlara sunulma takvimini belirlemesi bekleniyor.