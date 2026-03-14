Meta, 2023 yılında kullanıma sunduğu ve kullanıcıların özel mesajlarını koruyan uçtan uca şifreleme sistemini iptal etmeye hazırlanıyor. 8 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Instagram mesajları artık E2EE ile korunmayacak.

Uzmanlar, şifreli sohbetlerin durumu ve yeni mesajların nasıl korunacağı konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirtiyor. Kullanıcıların, özellikle önemli konuşmalarını yedeklemeleri öneriliyor.

NEDEN UÇTAN UCA ŞİFRELEME KALDIRILIYOR?

Resmî açıklamalar henüz netleşmezken, teknoloji kulislerinde iki ana neden öne çıkıyor:

Meta’nın, yasa dışı içerikler ve dolandırıcılık gibi riskleri daha etkili takip edebilmek için mesaj içeriğine erişim ihtiyacı duyması.

Dünyadaki bazı hükümetlerin, suçla mücadele kapsamında teknoloji şirketlerinden mesajlara erişim talep etmesi.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR?

Uçtan uca şifreleme, mesajların sadece gönderici ve alıcı cihazlarında okunabilmesini sağlıyor. Meta’nın sunucuları veya üçüncü kişiler bu mesajlara erişemiyor. Özelliğin kaldırılmasıyla birlikte, mesajlar teorik olarak platform tarafından okunabilir hale gelebilecek.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

E2EE modunda gerçekleştirdiğiniz kritik sohbetleri, Instagram veri indirme araçlarıyla 8 Mayıs 2026 öncesinde yedekleyin.

Daha yüksek gizlilik isteyenler için WhatsApp, Signal veya Telegram gibi şifreleme sunan alternatif platformlar güvenli seçenekler olarak öne çıkıyor.

Hesap güvenliğini artırmak için güvenlik ayarlarınızı güncel tutun.