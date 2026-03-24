Irak hükümeti, son dönemde artan güvenlik tehditlerine karşı yeni bir adım attı. Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşı kapsamlı bir yetki kararı aldı.

Irak basınında yer alan bilgilere göre, alınan kararla birlikte Haşdi Şabi başta olmak üzere tüm güvenlik birimlerine, kendilerini hedef alan askeri saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında karşılık verme hakkı tanındı.

Kararın, son dönemde güvenlik kurumları, kamu düzeni ve diplomatik temsilcilikleri hedef alan saldırılara karşı alınan önlemlerin bir parçası olduğu ifade edildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi ayrıca, güvenlik güçlerine, vatandaşların çıkarlarını ve diplomatik misyonları hedef alan saldırılarla bağlantılı kişiler hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin uygulanması talimatını da verdi.

Yetkililer, alınan kararın ülke genelinde güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacı taşıdığını vurguladı.