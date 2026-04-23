Amerika Birleşik Devletleri’nin İran limanlarına yönelik uyguladığı kesintisiz ablukaya rağmen Tahran yönetimi, dünyanın en kritik ticaret noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş haklarından ilk gelirini sağladı.

İran Meclis Başkanvekili Hamit Rıza Hacıbabayi, Tasnim haber ajansına dayandırılan açıklamada, söz konusu gelirin Merkez Bankası hesabına yatırıldığını duyurdu.

Hacıbabayi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelir, Merkez Bankası hesabına aktarılmıştır” ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA 'HÜRMÜZ' HAREKETLİLİĞİ

Tahran’ın boğazı kapatma konusundaki kararlı tutumu ve barış görüşmelerindeki belirsizlik, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Hindistan’ın gösterge endeksleri Sensex ve Nifty 50 başta olmak üzere küresel borsalarda düşüş kaydedilirken, petrol fiyatları 102 doların üzerine çıktı. İran’ın yakın zamanda bölgedeki üç konteyner gemisini hedef alması ve Washington’un ablukasını gerekçe göstererek boğazı kapalı tutması, arz endişelerini tetikledi.

TRUMP'TAN ATEŞKES VE ABLUKA KARARI

Krizde yedi haftalık sürece girilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir hamle geldi. Trump, İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürme kararı alırken, ateşkes süresini uzattığını açıkladı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, bu kararın Pakistan liderliğinden gelen talep ve İran hükümeti içindeki bölünmeler nedeniyle alındığını belirtti. Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İran hükümetinin ciddi şekilde bölünmüş olduğu gerçeğinden hareketle; İranlı liderler ve temsilciler birleşik bir teklifle gelene kadar saldırılarımızı durdurmamız talep edildi. Bu nedenle ordumuza ablukaya devam etme talimatı verdim ve ateşkesi, bir teklif sunulup müzakereler sonuçlanana kadar uzattım.”

Yatırımcılar, bir yandan çatışmayı sona erdirecek bir diplomatik atılım beklerken, diğer yandan yapay zeka odaklı ticaretin yeniden canlanması ve güçlü kazanç raporlarıyla piyasayı dengede tutmaya çalışıyor. Ancak Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmayı reddetmesi, bölgedeki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.