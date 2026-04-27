İran merkezli Press TV'nin haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı birimler, Hürmüzgan eyaletinde patlamamış halde bulunan ABD menşeli füzeleri ve çok sayıda küçük çaplı bombayı ele geçirdi.

Devrim Muhafızları'nın İmam Seccad Kolordusu tarafından yapılan açıklamada, 15’ten fazla ağır ABD füzesinin etkisiz hale getirildiği ve bu mühimmatların "tersine mühendislik" çalışmaları yürütülmek üzere araştırma ve teknik birimlere nakledildiği belirtildi.

Öte yandan, ülkenin kuzeybatısındaki Zencan merkezli Ensar el-Mehdi Kolordusu, eyalet genelinde 9 bin 500'den fazla küçük çaplı bombanın toplandığını duyurdu. Haberde ayrıca, GBU-57 tipi sığınak delici bir bombanın başarıyla söküldüğü ve inceleme için yetkili makamlara teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

ÇATIŞMANIN DOĞASI DEĞİŞİYOR: TEKNOLOJİ VE CAYDIRICILIK SAVAŞI

İngiliz ve ABD basınında yer alan analizler, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin nitelik değiştirdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre çatışma, artık doğrudan askeri temasın ötesine geçerek askeri teknoloji, mühimmat stoklarının eritilmesi ve bölgedeki caydırıcılık dengesinin yeniden inşası gibi daha karmaşık bir boyuta taşındı.

İngiliz "i paper" gazetesinin eski CIA analistlerine dayandırdığı habere göre, İran'ın ele geçirdiği patlamamış ABD ve İsrail silahlarını inceleyerek teknolojik sırlarını çözmesinden endişe ediliyor. Analistler, Tahran’ın şu anda özellikle şu silahlar üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor:

Tomahawk füzeleri

Reaper İHA sistemleri

JASSM füzeleri

GBU-57 sığınak delici bombalar

Raporda, İran’ın bu süreçte Rusya ve Çin'den teknik destek alma ihtimalinin, güdümlü sistemler, sinyal karıştırma ve gizlilik (stealth) teknolojilerine dair sırların ifşa olması riskini artırdığı vurgulanıyor.

İRAN'IN CEPHANELİĞİ VE STRATEJİK HATALAR

The Guardian gazetesinde bir analiz kaleme alan savunma ve güvenlik editörü Dan Sabbagh, ABD'nin askeri hamlelerinin İran'ın kapasitesini dizginleme hedefine ulaşamadığını savundu. İstihbarat verilerine dayandırılan analizde, yoğun hava saldırılarının İran cephaneliğinin yalnızca bir kısmını imha edebildiği, füze ve İHA stokunun yaklaşık yarısının halen operasyonel olduğu ifade edildi.

Profesör Fawaz Gerges ise aynı gazetede yayımlanan değerlendirmesinde, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri stratejisini bir "stratejik hata" olarak nitelendirdi. Gerges’e göre Tahran, bu süreçten özgüveni artmış bir şekilde çıktı. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep gibi kritik enerji geçiş noktalarını tehdit edebilme kapasitesini kanıtlayan İran, nükleer programının da ötesine geçen bir koz elde etmiş durumda.

ABD-İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı ve 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından, 8 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğuyla geçici bir ateşkes ilan edilmişti. Taraflar, savaşı tamamen sona erdirecek kalıcı bir anlaşma umuduyla ateşkes süresini uzatmaya devam ediyor.