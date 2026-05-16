İran ile ABD arasında tırmanan gerilim sürerken, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yeniden uluslararası gündemin merkezine oturdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini düzenlemek amacıyla yeni bir geçiş mekanizması üzerinde çalışıldığını açıkladı. Azizi, hazırlanan sistemin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Yeni düzenleme kapsamında yalnızca ticari gemilerin ve İran ile iş birliği içinde hareket eden tarafların bu uygulamadan yararlanabileceğini ifade eden Azizi, sunulacak özel hizmetler karşılığında ücret alınacağını da söyledi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, bazı Avrupa ülkelerinin gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi konusunda Tahran yönetimiyle temas yürüttüğünü ileri sürdü. Haberde, özellikle Çin, Japonya ve Pakistan bağlantılı gemilerin geçişinin ardından Avrupa ülkelerinin de Devrim Muhafızları donanmasıyla müzakere sürecine başladığı iddia edildi.

Ancak görüşme gerçekleştiren Avrupa ülkelerinin hangileri olduğuna ilişkin detay paylaşılmadı. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin, küresel enerji arzı ve petrol fiyatları üzerindeki etkisinin yakından takip edildiği belirtiliyor.