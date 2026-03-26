İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetimi, muhtemel askeri müdahalesine karşı geniş çaplı askeri hazırlık içine girdi.

Konuya ilişkin bilgi veren üst düzey bir kaynak, kara operasyonu olasılığına karşı bir milyondan fazla silahlı personelin organize edildiğini ileri sürdü.

ABD'nin kara harekatının "büyük bir hata" olacağını savunan yetkili, İran topraklarının olası bir çatışmada "saldıran taraf için ağır sonuçlar doğuracağı" görüşünü bildirdi.

Haberde ayrıca, düzenli ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu unsurlarına ek olarak, gönüllü milis gücü Besic saflarına da yoğun katılım olduğu belirtildi.

Son günlerde çok sayıda gencin kayıt merkezlerine başvurduğu iddia edildi.

Öte yandan İranlı yetkili, ABD'nin boğazı açmaya yönelik olası girişimlerine karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, bu tür adımların ciddi riskler taşıyacağını dile getirdi.