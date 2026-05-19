İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammad Ekremina, Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda düzenlenen bir forumda savaşta yeni cepheler açılabileceğini duyurdu.

ABD'nin saldırıya hazırlandığını vurgulayam Ekremina, böyle bir operasyona karşı ateşkes dönemini askeri hazırlığı artırmak için adeta bir savaş dönemi gibi geçirdiklerini belirtti.

Tuğgeneral ABD'ye açıkça meydan okudu ve“Eğer düşman aptalca davranıp bir kez daha Siyonistlerin tuzağına düşerse ve aziz İran'ımıza karşı saldırıya geçerse biz de yeni yöntemler ile kabiliyetler kullanarak onlara karşı yeni cepheler açacağız" dedi.

Ekremina 'yeni cephelerin' nereye açılacağı yönünde açıklama yapmadı. Ancak daha önce İranlı yetkililer BAE kıyılarını ele geçirebilecekleri yönünde tehditlerde bulunmuştu.

HÜRMÜZ ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Tuğgeneral İran halkının davranışlarını da takdir etti. Ekremina "Halkın meydanları doldurarak ordu moralini yükselttiğini ve düşman planlarını boşa çıkardığını" belirtti.

Ordu sözcüsü "ülkeyi bölmek isteyen güçler İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ile üst düzey askeri komutanlara suikast düzenleyerek cumhuriyeti yıkmayı hedefliyordu. Ancak İran halkı sokaklara dökülerek bu planları etkisiz hale getirdi" dedi.

Ekremina, Hürmüz Boğazı'ndaki pozisyonlarına da değindi. Boğaz üzerindeki tam kontrolün devam edeceğini açıkladı.

Sözcü, dünya petrol arzını dibe çeken suyolundaki durumun eski haline dönemeyeceğini özellikle vurguladı.

Sözcü, "düşmanların tek çıkış yolunun İran milletine ve meşru haklarına saygı göstermek olduğunu" söyledi.

TRUMP 'SALDIRIYI İPTAL ETTİM' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İran'a yarın yapılacak saldırıyı iptal ettiğini söyledi. Trump, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda, Orduya her an İran'a yönelik büyük ölçekli bir saldırıya hazır olunması talimatı verdiğini de ekledi.

Trump saldırının Birleşik Arap Emirliklerİ, Katar ve Suudi Arabistan'ın ricası üzerine ertelendiğini ifade etti

Al Arabiya'nın haberine göre ise bu ülkeler olası bir saldırıdan haberdar olmadıklarını, bu konuda hiçbir yorum yapmadıklarını ifade etti.

ABD Başkanı İran'ın anlaşma yapmak için vaktinin daraldığını ve "yakında neler olacağını bildiklerini" öne sürdü.

İRAN ANLAŞMA MADDELERİNİ YAYINLADI

İran ise Pazar günü Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği anlaşmanın maddelerini Devlet Haber Ajansı IRNA üzerinden yayınladı.

Anlaşma maddelerin, dün Al Arabiya'nın sızdırdığı maddelere oldukça yakın olduğu görüldü. ABD Başkanı daha önce benzer maddelerin bulunduğu bir anlaşma teklifini çöpe attığını belirtmişti.

Buna göre İran:

Uranyum zenginleştirme hakkı.

Lübnan ve Gazze dahil tüm cephelerde ateşkes.

ABD’nin deniz ablukasının kaldırılması.

Yurtdışında dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması.

Savaş hasarlarının tazmin edilmesi.

Tüm ekonomik yaptırımların sona erdirilmesi.

İran aleyhindeki tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının geri çekilmesi.

ABD ordusunun Basra Körfezi bölgesinden çekilmesi.

Maddelerini tale etti. Karşılığında ise ne tavizleri vereceği hakkındda bir açıklama yapmadı. Al Arabiya, İran'ın savaş tazminatından vazgeçtiğini ve nükleer silah üretmeyeceği konusunda taahhüd vermeye hazır olduğunu yazmıştı.

Bununla birlikte Al Arabiya'ya göre İran yaklaşık 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumunun İran'a gönderilebileceğini söyledi.