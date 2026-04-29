ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasına karşı Tahran’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

'EMSALİZ BİR EYLEMLE KARŞILIK VERİLECEK'

İran devlet kanalı Press TV’ye konuşan ve kimliği açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Washington’un hamlesine karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Yetkili, verilecek yanıtın hem sahada somut sonuçlar doğuracağını hem de alışılmışın dışında bir nitelik taşıyacağını ifade etti. Açıklamada, ABD'nin deniz ablukasına yakında pratik ve "emsalsiz bir eylemle" karşılık verileceği belirtildi.

'BİLİNÇLİ BİR TERCİH'

Açıklamada ayrıca İran Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar sergilediği temkinli tutumun bilinçli bir tercih olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımın, diplomatik kanallara fırsat tanımak ve ABD’nin, Tahran’ın kalıcı bir çözüm için sunduğu şartları değerlendirmesine imkan sağlamak amacıyla benimsendiği kaydedildi.