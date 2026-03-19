İran'ın, petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartıyla, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

CNN'in ismi verilmeyen üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişe izin verme konusunu değerlendiriyor.

Yetkili, İran'ın petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartı koşarak sınırlı sayıda petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiğini ileri sürdü.

Yetkili ayrıca bu olası adımın, İran'ın boğazdan geçen petrol tankerlerinin akışını yönetmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı dönemde ortaya çıktığını belirtti.

'SİYASİ BİR KONTROL SİSEMİ KURULDU'

Batılı analistler, İran'ın dron ve füze saldırıları yapmak yerine müttefiklerine "özel koridorlar" açtığı görüşünde birleşiyor:

Harrison Prettet (CSIS Asya Denizcilik Şeffaflık Girişimi): "Bu kıyı rotasının kullanımı, açıkça İran'ın belirli gemilerin geçişini önceden onaylamasıyla bağlantılı."

Natasha Caneva (JP Morgan Analisti): "Bu durum, tamamen İran ile yapılan siyasi anlaşmalara ve tavizlere dayanan fiili bir boğaz kontrol sistemi yarattı."

ÇİN ENDİŞELİ

Beklenenin aksine, Çinli uzmanlar yuanın küreselleşmesine hizmet edecek bu hamleye oldukça temkinli, hatta endişeli yaklaşıyor.

Çin Halk Üniversitesi'nden Wang Yiwei, bu hamlenin tam ablukadan daha gerçekçi olduğunu ancak Çin'i istemediği daha geniş jeopolitik çatışmaların tam merkezine sürükleyebileceğini belirtiyor.

SCMP'ye isminin gizli kalması şartıyla konuşan Çinli bir diplomatik uzman ise uyardı: "Küresel ham petrolün büyük çoğunluğu yuan ile fiyatlandırılmıyor. İran'ın talebine boyun eğen ülkeler veya şirketler, ABD ve İsrail'in gözünde 'siyasallaşmış' sayılacak ve çok sert siyasi/ekonomik karşı önlemlerle yüzleşmek zorunda kalacaklardır."