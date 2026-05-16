ABD ve İsrail'in tekrar İran'a saldırmay hazırlandığı yönünde iddialar batı basınında büyük yer alırken İran hükümeti olası bir kara taarruzuna karşı hazırlıklara başladı.

İran Devrim Muhafızları füze sistemlerini, donanma unsurlarını hazırlarken bir yandan da askerlerini tatbikata aldı. Ancak İran kendini ordu unsurlarıyla sınırlamadı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan haber programında sunucu, Devrim Muhafızları komutanı ile birlikte bir kalaşnikof tipi tüfeğin nasıl kullanılacağını gösterdi.

Komutan ve sunucu beraber şarjör değiştirdi, silahu kurdu, nişan aldı. Komutan boş silahın nasıl kullanılacağı hakkında detaylı açıklamalar yaptı.

Daha sonra haber spikeri, silahın nasıl ateşlendiğini göstermek için bir Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş açtı.

İranlı izleyiciler internet yasağına rağmen sosyal medyada şaşkınlıklarını dile getirdi.

İRAN'DAN RİSKLİ HAMLE

İran'da en az 8 bin kişinin öldürüldüğü protestolardan sonra halkın silahlandırılma ihtimali uzmanları şaşırtırken, bazı uzmanlar bu kararı "İran'ın çaresizliği" olarak yorumladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yeni saldırılar düzenleyeceğinin öne sürülemesinin ardından İran'ın bu hamlesi rejimin akıbet için "tehlikeli" olarak yorumlandı.

Gelgelelim İran'da ordular zaten ayrılmış durumda. İran Devrim Muhafızları doğrudan Dini Lider Mücteba Hamaney'e bağlı bir siyasi ordu görevi görürken İran halkı Arteş ordusu altında zorunlu askerlik görevlerini yapıyor.

İran'da her erkeğin Arteş altında en az 6 ay askerlik yapması zorunlu. Ancak son protestolar ve savaştan sonra Arteş'e alımların durma seviyesine geldiği biliniyor.